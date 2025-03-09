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لبنان

"التيار" سيطعن في الموازنة

Lebanon 24
09-03-2025 | 00:25
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علم أن التيار الوطني الحر يعتزم تقديم طعن في الموازنة، امام الجهات المعنية، رغم علمه بانه سيتم رده وعدم الاخذ به، وفقا لمصادره، التي اعتبرت ان العهد بدأ بتقديم الهدايا المجانية للمعارضة. (الديار)
 
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