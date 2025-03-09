"التيار" سيطعن في الموازنة

علم أن التيار الوطني الحر يعتزم تقديم طعن في الموازنة، امام الجهات المعنية، رغم علمه بانه سيتم رده وعدم الاخذ به، وفقا لمصادره، التي اعتبرت ان العهد بدأ بتقديم الهدايا المجانية للمعارضة. (الديار)