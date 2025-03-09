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لبنان

مهرجانات وفعاليات رمضانية.. أجواء ساحرة تُعيد الحياة إلى الشوارع 

إليانا ساسين - Eliana Sassine

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Lebanon 24
09-03-2025 | 05:34
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عاد النبض إلى رمضان في لبنان هذا العام، بعد أن كان العام الفائت يرافقه شعور بالغصة بسبب الحرب الدموية التي شهدها البلد وما خلفته من شهداء، مما أثر على فرحة الشهر الفضيل وأدى إلى نقص في بهجته. أما هذا العام، فقد امتلأت الأسواق والبلدات بالفعاليات والمهرجانات الجديدة، التي أصبحت مقصدًا يوميًا للبنانيين للاستمتاع بأوقات جميلة برفقة عائلاتهم، مما أعاد الحياة والفرح إلى أجواء رمضان.
بدايةً من "فوروم دو بيروت"، انطلقت فعاليات "ليالي زمان" في 28 شباط، وستستمر حتى آخر يوم في رمضان، من الساعة الخامسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مع رسم دخول رمزي يبلغ 5 دولارات فقط. تقدم الفعالية تجربة ممتعة للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات اللبنانية التقليدية والحلويات الرمضانية، بالإضافة إلى نكهات عالمية يقدمها أكثر من 35 بائعًا. كما يمكن للزوار التسوق من الحرفيين والعلامات التجارية المحلية، والاستمتاع بأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة مثل فن الحناء والطاولة وركن الشيشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار المشاركة في برنامج رمضان "أكرم من مين" على قناة "LBCI"، المتواجد داخل الفوروم، لفرصة الفوز بجوائز مميزة.
ومن "فوروم دو بيروت" إلى "Beirut Hall" في سن الفيل، حيث انطلق "خان زمان" في نسخته الأولى ليصبح الحدث الرمضاني الأبرز في لبنان. بدأ هذا الحدث في 1 آذار وسيستمر حتى عيد الفطر، من الساعة 4:00 مساءً حتى 4:00 صباحًا. في "خان زمان"، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنهم تذوق أشهى المأكولات، ومشاركة لحظات ممتعة مع وديع الشيخ عبر قناة "الجديد" للفوز بجوائز مميزة. كما يمكنهم الاستمتاع بالألعاب وصالات الأطفال، التسوق، والعروض الحية التي تضفي أجواءً مميزة طوال الشهر الفضيل.
أيضًا، عاد "سوق البلد" مع "ليالي بيروت" ليجلب أجواء رمضان الساحرة ولحظات لا تُنسى في قلب بيروت. من 5 آذار إلى 29 آذار، في شارعي أوروغواي والأرجنتين في وسط بيروت، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة مليئة بالترفيه والأنشطة الحية، منطقة ترفيهية للأطفال، التسوق والكنوز الحرفية، بالإضافة إلى وليمة من النكهات اللبنانية والعالمية. وفي الختام، حرصت صيدا على تسليط الضوء على شوارعها وإحيائها، حيث تم افتتاح "مدينة صيدا الرمضانية" في "خان الإفرنج"، التي انطلقت منذ أول يوم في رمضان، لتقدم برنامجًا متكاملاً من العروض المميزة، المأكولات المتنوعة، الأسواق، والسهرات الخيالية التي تضفي أجواءً رائعة طوال الشهر الكريم.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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إليانا ساسين - Eliana Sassine

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