بدأت اتصالات في جنوب لبنان لتشكيل "لوائح مضادة" لـ"الثنائي الشيعي" خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك في سبيل خوض المنافسة على المقاعد في مناطق مختلفة لاسيما في قضاءي النبطية وصور.

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وتبيَّن أنّ هذه اللوائح لن تكون تقليدية كما أنها ستضمُّ شخصياتٍ جديدة لم تترشح سابقاً للانتخابات البلدية التي تُعتبر بمثابة "بروفه" للإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.