Advertisement

لبنان

لوائح "مُضادة" لـ"الثنائي الشيعي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1330935-638771067078337549.jpeg
Doc-P-1330935-638771067078337549.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت اتصالات في جنوب لبنان لتشكيل "لوائح مضادة" لـ"الثنائي الشيعي" خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك في سبيل خوض المنافسة على المقاعد في مناطق مختلفة لاسيما في قضاءي النبطية وصور.
Advertisement
 
وتبيَّن أنّ هذه اللوائح لن تكون تقليدية كما أنها ستضمُّ شخصياتٍ جديدة لم تترشح سابقاً للانتخابات البلدية التي تُعتبر بمثابة "بروفه" للإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2025-03-09
05:28 | 2025-03-09
05:14 | 2025-03-09
05:05 | 2025-03-09
05:00 | 2025-03-09
04:36 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24