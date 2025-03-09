20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استغراب وزاريّ لموقف الاتحاد الأوروبي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغربت مصادر وزارية موقف الاتحاد الأوروبي المصرّ على رفض أي طرح حيال مساعدة الطلاب من النازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة الى بلادهم خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد وانتفاء أي مبرر يمنعهم من العودة الى بلادهم.
Advertisement
كذلك، أبدت المصادر أسفها لرفض الاتحاد تقديم أي مساعدة للطلاب اللبنانيين الذين هجروا من بلداتهم جراء العدوان الاسرائيلي ومعاملتهم بالمثل كما الطلاب السوريين، مُعتبرة أنَّ هذا الموقف لا يفسّر الا من منطلق دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. هذا ما فعله "صرافو الدولار"
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما فعله "صرافو الدولار"
16:50 | 2025-03-08
08/03/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصان يديران "حزب الله" عسكرياً.. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء
Lebanon 24
شخصان يديران "حزب الله" عسكرياً.. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء
16:08 | 2025-03-08
08/03/2025 04:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة خربة سلم"
Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة خربة سلم"
10:43 | 2025-03-08
08/03/2025 10:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
09:33 | 2025-03-08
08/03/2025 09:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد أزمة "دولارات اللبنانيين" في المصارف.. هل اقترب الحل؟
Lebanon 24
جديد أزمة "دولارات اللبنانيين" في المصارف.. هل اقترب الحل؟
14:00 | 2025-03-08
08/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:34 | 2025-03-09
مهرجانات وفعاليات رمضانية.. أجواء ساحرة تُعيد الحياة إلى الشوارع
06:28 | 2025-03-09
بيان جديد للجيش… هذا ما جاء فيه
06:14 | 2025-03-09
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
06:05 | 2025-03-09
أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
06:00 | 2025-03-09
هل يتأثر لبنان بالتطورات السورية؟
05:36 | 2025-03-09
كبارة: الحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها مسؤولية الجميع
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
04:03 | 2025-03-08
09/03/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
04:00 | 2025-03-08
09/03/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
03:56 | 2025-03-08
09/03/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24