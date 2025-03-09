استغراب وزاريّ لموقف الاتحاد الأوروبي

استغربت مصادر وزارية موقف الاتحاد الأوروبي المصرّ على رفض أي طرح حيال مساعدة الطلاب من النازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة الى بلادهم خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد وانتفاء أي مبرر يمنعهم من العودة الى بلادهم.

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كذلك، أبدت المصادر أسفها لرفض الاتحاد تقديم أي مساعدة للطلاب اللبنانيين الذين هجروا من بلداتهم جراء العدوان الاسرائيلي ومعاملتهم بالمثل كما الطلاب السوريين، مُعتبرة أنَّ هذا الموقف لا يفسّر الا من منطلق دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.