في مدينة لبنانية.. قاصرٌ يتعرض للطعن!

عُثر خلال الساعات الماضية على فتى قاصر في محلّة شارع البقار - القبة بمدينة طرابلس، مُصاباً بطعنات بالسكين إثر تعرضه لاعتداءٍ من قبل مجهولين.

وذكرت المصادر أنَّ الفتى من بلدة العيرونية ويعاني من اضطرابات نفسية.

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وعقب الحادثة شهدت منطقة القبة حالة من الغليان حيث خرج شبان في مسيرات احتجاجية مطالبين الأجهزة الأمنية بتوقيف المعتدين.

وعلى الفور، تدخلت قوة من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً بين جبل محسن والتبانة خشية تفاقم الأوضاع الأمنية.

إلى ذلك، تحدثت المعلومات عن أنَّ المعتدي ويدعى "أ.ب" سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية حيث تجري التحقيقات معه لمعرفة دوافع الاعتداء.

بدوره، أصدر عن المجلس الاسلامي العلوي بياناً عقب الحادثة وجاء فيه: "السلم الاهلي والاستقرار الامني خط أحمر، وتجاوباً مع طلب الأجهزة الأمنية لتسليم الشاب احمد البيطار، بادرنا بالتواصل مع الشاب الذي قابل هذا المطلب بايجابية، ولنا كامل الثقة بالاجهزة الامنية انها ستقوم بواجبها وبكل شفافية للكشف عن ملابسات الحادث وكشف الحقيقة".

وتابع: "إن طرابلس كانت وما زالت انموذجاً للانصهار الوطني وسداً منيعاً في وجه الفتنة حمى الله لبنان.. حمى الله الجيش وعاشت طرابلس آمنة مستقرة".