بيان جديد للجيش… هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9 /3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون".

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