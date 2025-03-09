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لبنان

بيان جديد للجيش… هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9 /3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون".
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الجيش

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