في كفركلا.. العدو إستهدف أحد المواطنين برصاصتين

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي إستهدف أحد المواطنين في بلدة كفركلا برصاصتين في الكتف والرقبة ونقل الى مستشفى مرجعيون بحالة حرجة.



كما استهدف العدو محيط تواجد رعاة الماشية في مزرعة بسطرة بقذيفة هاون.

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