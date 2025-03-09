نائب يُطالب: لاعادة النظر بوضع الأساتذة ورواتبهم

كتب النائب راجي السعد عبر حسابه على منصة "إكس":



"يعاني قطاع التعليم منذ انطلاق الأزمات المتتالية على لبنان من وضع مالي صعب، ولم يتوان الأساتذة خلال الازمات المختلفة عن الالتزام برسالتهم رغم رواتبهم المتدنية جدا. مع انطلاق العهد الجديد واطلاق ورشة الإصلاح في مجلس الوزراء، يجب اعادة النظر بوضع القطاع التربوي ككل وأوضاع الأساتذة ورواتبهم لتكون في مقدمة الأولويات الحكومية… فالعلم هو أساس تقدم المجتمع".

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