Advertisement

لبنان

من الضاحية إلى عكار… مداهمات للجيش وتوقيف أخطر المطلوبين

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1331059-638771295355512598.jpg
Doc-P-1331059-638771295355512598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريح 8 /3 /2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية محل المواطن (م.ن.)، وأوقفته لتأليفه عصابة مسلّحة لفرض خوات، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه لارتكابه جرائم: إطلاق النار وإصابة أشخاص، الخطف بقوّة السلاح، السرقة، تجارة الأسلحة الحربية والذخائر ونقلها، افتعال الإشكالات ومحاولة القتل، وضبطت داخل المحل كميّة كبيرة من الذخائر.
Advertisement

كما دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد - عكار حيث أوقفت المواطنين (أ.ف.) و (م.ف.) وضبطت سلاحًا حربيًا نوع كلاشنيكوف ومسدسين وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2025-03-09
11:38 | 2025-03-09
10:59 | 2025-03-09
10:54 | 2025-03-09
10:50 | 2025-03-09
10:43 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24