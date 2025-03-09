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لبنان

المقر الخاص لمجلس الوزراء: إتفاق أم لا

Lebanon 24
09-03-2025 | 09:05
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إثر نيلها الثقة، كان لافتًا للانتباه ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، حول أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل.
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الا ان مصادر مطلعة كشفت ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.

لبنان

خاص

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