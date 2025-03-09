المقر الخاص لمجلس الوزراء: إتفاق أم لا

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إثر نيلها الثقة، كان لافتًا للانتباه ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، حول أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل.الا ان مصادر مطلعة كشفت ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.