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لبنان
نعيم قاسم في حديثه الليلة: تصعيد ام تهدئة؟
Lebanon 24
09-03-2025
|
08:35
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يطل الامين العام لـ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم على قناة" المنار" عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في أول مقابلة إعلامية منذ انتخابه أميناً عاماً.
ووفق المعطيات الاولية فان حديث قاسم سيركز على ثوابت الحزب ومقارباته لمختلف الملفات المطرحة محليا واقليميا.لكن المعطيات تفيد ان لهجة قاسم ستكون هادئة وهو سيجدد دعم الدولة في مقاربتها لمعالجة الملفات المرتبطة باستمر الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.
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