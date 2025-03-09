انفجار جسم غريب في القصر... وفاة شاب وإصابة شقيقه

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "م.ع.ج" وهو سوري الجنسية مواليد 2011، لقي مصرعه نتيجة انفجار جسم مشبوه في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية ، فيما أصيب شقيقه المدعو "ع.ع.ج" من مواليد 2012 بجروح وحروق في مختلف أنحاء جسده.على الفور تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما وصفت حالة المصاب بالحرجة.وقد حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.