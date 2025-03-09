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لبنان

انفجار جسم غريب في القصر... وفاة شاب وإصابة شقيقه

Lebanon 24
09-03-2025 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "م.ع.ج" وهو سوري الجنسية مواليد 2011، لقي مصرعه نتيجة انفجار جسم مشبوه في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية ، فيما أصيب شقيقه المدعو "ع.ع.ج" من مواليد 2012 بجروح وحروق في مختلف أنحاء جسده.
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على الفور تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما وصفت حالة المصاب بالحرجة.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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