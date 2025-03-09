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لبنان

في بلدة جنوبية... "انفجار" جسم صغير بأحد المواطنين!

Lebanon 24
09-03-2025 | 09:54
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انفجر جسم صغير بأحد المواطنين أثناء قيامه بجمع الخردة في بليدا، وتم نقله إلى مستشفى صلاح غندور حيث وضعه مستقر.
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انفجار

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