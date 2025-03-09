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لبنان

عن أحداث سوريا... هكذا علّق أبو فاعور

Lebanon 24
09-03-2025 | 09:05
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 أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ان "الأحداث التي جرت في سوريا مؤسفة ومريبة وهناك محاولة لضرب استقرارها، والرد على ذلك يكون بالاحتكام إلى منطق الوطنية السورية ومنطق العدالة والقانون وحكم الدولة العادل".
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وقال: "أننا نجتمع قبل أسبوع من السادس عشر من آذار ، هذه المناسبة التي كنا نحييها ولكن كنا نذهب إلى ضريح كمال جنبلاط وفي قلبنا غصة، نذهب ونحن نشعر بحزن شديد، هذا هو العام الأول الذي نحتفل فيه بذكرى كمال جنبلاط وقد سقط قاتل كمال جنبلاط، سقط نظام الأسد في سوريا، ولمزيد من إكرامنا في هذه الأيام المباركة  بالأمس تم إلقاء القبض على إبراهيم حويجة القاتل المجرم الذي سدد رصاصاته إلى كمال جنبلاط، وكمال جنبلاط لم يكن شخصا ولم يكن رئيس حزب، كمال جنبلاط كان فكرة،  كان رأيا، وهذه الفكرة التي اعتقدوا أنهم قتلوها في السادس عشر من آذار عاشت في صدور الأوفياء وفي عقول وقلوب كل الناس الأوفياء الذين حملوا ذكرى كمال جنبلاط كل هذه السنوات، إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يسقط فيه الجلاد وتعيش فيه الفكرة، وصلنا إلى هذا اليوم الذي تسقط فيه المقصلة وتعيش فيه فكرة كمال جنبلاط".

كلام ابو فاعور جاء خلال مشاركته في احتفال لفرع راشيا في  الاتحاد النسائي التقدمي "هيئة منطقة راشيا - البقاع الجنوبي" في اطار اللقاء النسوي الأول لمناسبة يوم المرأة  العالمي وعيد الأم، اقيم في قاعة راشيا العامة، تخلله تكريم نساء رائدات في مختلف المجالات من راشيا، والإعلان عن منح المربية  المرحومة هيام سعيد الدراسية زوجة الدكتور هايل سعيد تقديرا لمسيرتها المتميزة.
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