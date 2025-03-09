زحمة سير خانقة على طريق عام الفوار.. هذا سببها

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تشهد طريق عام الفوار اليوم زحمة سير خانقة حيث تسببت الإجراءات الأمنية في تباطؤ حركة المرور بشكل ملحوظ.وأفادت مصادر محلية بأن القوى الأمنية أقامت عدة حواجز تفتيش في المنطقة ما أدى إلى تكدّس المركبات وتأخير تنقل المواطنين.وأكدت الجهات المختصة أن الزحمة ليست ناتجة عن قطع الطريق بل تعود إلى التدابير الأمنية المتخذة، نافية كل ما يُشاع عن وجود إغلاق متعمد للطريق.