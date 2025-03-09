Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة على طريق عام الفوار.. هذا سببها

Lebanon 24
09-03-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1331078-638771342491367159.jpg
Doc-P-1331078-638771342491367159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد طريق عام الفوار اليوم زحمة سير خانقة حيث تسببت الإجراءات الأمنية في تباطؤ حركة المرور بشكل ملحوظ. 

وأفادت مصادر محلية بأن القوى الأمنية أقامت عدة حواجز تفتيش في المنطقة ما أدى إلى تكدّس المركبات وتأخير تنقل المواطنين.
Advertisement

وأكدت الجهات المختصة أن الزحمة ليست ناتجة عن قطع الطريق بل تعود إلى التدابير الأمنية المتخذة، نافية كل ما يُشاع عن وجود إغلاق متعمد للطريق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2025-03-09
11:38 | 2025-03-09
10:59 | 2025-03-09
10:54 | 2025-03-09
10:50 | 2025-03-09
10:43 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24