من دولة عربية.. الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"تسلَّم الجيش الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".

Advertisement