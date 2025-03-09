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لبنان

من دولة عربية.. الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود

Lebanon 24
09-03-2025 | 11:38
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تسلَّم الجيش الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".
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