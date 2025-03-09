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لبنان
البعريني: للابتعاد عن منطق المحاصصة في التعيينات المرتقبة
Lebanon 24
09-03-2025
|
12:13
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شدّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني على أن تكون انطلاقة الحكومة "انطلاقة مختلفة عن سابقاتها لجهة سرعة الانجاز وتحقيق الوعود التي قُطعت خلال مرحلة التشكيل، والابتعاد من ادخال الاعتبارات السياسية في العمل الوطني وفي الملفات التي تهم الناس وتنعكس على يومياتهم"، مطالبًا ب "الابتعاد عن منطق المحاصصة في التعيينات المرتقبة والارتكاز على مبدأ الكفاءة".
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وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، تناول البعريني التطورات في سوريا وانعكاسها على لبنان، داعيًا إلى "التحلي بأعلى درجات الحكمة في هذه الظروف"، كما شدّد على "ضرورة أن تقوم اجهزة الدولة السورية بمهامها في ضبط الأوضاع"، محذرًا من جو التحريض الطائفي السائد وتداعياته الخطيرة على سوريا ولبنان في آن. (الوكالة الوطنية)
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