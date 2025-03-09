اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الدورة ٦٩ للمؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في الامم المتحدة

Advertisement

وصلت إلى نيويورك قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة الاولى نعمت عون على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة ٦٩ للجنة وضع المرأة CSW69 التي تعقد جلساتها في مقر الامم المتحدة في نيويورك من ١٠ ولغاية ٢١ آذار من الشهر الجاري حيث سيتخللها سلسلة فعاليات تتراوح بين مناقشة عامة في الجمعية العامة وطاولات نقاش وحوارات تفاعلية يشارك فيها رؤساء وفود الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى جانب ممثلين عن منظمات دولية واقليمية وجمعيات مجتمع مدني وخبراء وناشطين في مجال تفعيل رُزنامة المرأة بكل تفرعاتها. وتترأس المملكة العربية السعودية الدورة ال٦٩ .وسوف يتخلل مشاركة السيدة الاولى في المؤتمر تلاوة بيان وطني الى جانب سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود ومنظمات دولية تعد شريكاً حيوياً للبنان عموما وللهيئة الوطنية لشؤون المرأة خصوصا في اعداد برامجها وتنفيذ مشاريعها الهادفة في مجالات تمكين المرأة وتفعيل دورها الريادي في مجتمعها وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجنسين في بناء الاوطان بالتزامن مع اهداف خطة التنمية المستدامة٢٠٣٠.تجدر الاشارة الى تزامن الدورة ال ٦٩ مع احتفال المجتمع العالمي بالذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيجين من العام ١٩٩٥ وصدر عنه إعلان ومنهاج عمل بيجين.