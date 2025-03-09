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لبنان

في بسطرة.. اختفاء عسكري في الجيش

Lebanon 24
09-03-2025 | 16:01
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فقد اليوم الاحد التواصل مع الجندي في الجيش زياد شبلي من بلدة حلتا إثناء مروره قرب ثكنة الجيش في مزرعة بسطرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور، توجهت دورية للجيش واليونيفل باتجاه المجدية بسطرة لمتابعة البحث عن شبلي.
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ولاحقا، تبلغت عائلة الجندي أنه اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي بقدمه وتم اعتقاله اثناء مروره في مزرعة بسطرة قادما من بلدته حلتا.
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