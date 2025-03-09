في بسطرة.. اختفاء عسكري في الجيش

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ولاحقا، تبلغت عائلة الجندي أنه اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي بقدمه وتم اعتقاله اثناء مروره في مزرعة بسطرة قادما من بلدته حلتا.

فقد اليوم الاحد التواصل مع الجندي في الجيش زياد شبلي من بلدة حلتا إثناء مروره قرب ثكنة الجيش في مزرعة بسطرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور، توجهت دورية للجيش واليونيفل باتجاه المجدية بسطرة لمتابعة البحث عن شبلي.