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لبنان
تحليق مسيّرات معادية في أجواء القطاع الغربي
Lebanon 24
09-03-2025
|
16:39
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حلقت مسيّرات معادية على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي وخصوصاً في اجواء بلدة بيت ليف. (الوكالة الوطنية)
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