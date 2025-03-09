توقيف متورّط في إشكال الميناء

أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش أحد الأشخاص المتورطين في الإشكال المسلّح الذي وقع في مدينة الميناء - طرابلس، والذي أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وأكدت مصادر أمنية أن "الموقوف كان أحد المشاركين في الإشكال الذي تطوّر إلى اشتباك مسلّح بين عدد من الأشخاص وأدّى إلى سقوط ضحايا وإصابات.

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