معمل الزهراني الكهربائي متوقف عن العمل "والسبب لافت"

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كشف مصدر مطلع على عمل كهرباء لبنان أن معمل الزهراني توقف عن الإنتاج من دون أي عطل فني بل بسبب نفاد خزاناته من الفيول.وقال: ان الباخرة التي أفرغت نصف حمولتها في معمل الزوق الحراري وتوجهت الى الزهراني لتفرغ النصف الثاني من الحمولة فوجئ طاقمها التقني بأن الأنبوب الذي يصل المعمل بالبواخر وهو ممتد من البحر الى الخزانات مسدود بالترسبات والأوساخ الصلبة لعدم صيانته وتنظيفه منذ سنوات . وقد جرت محاولات عديدة لتنظيفه وفتحه، إلا أنها باءت بالفشل كونها سوف تستغرق وقتا طويلا ما إضطر الباخرة العودة الى معمل الزوق وإفراغ الكمية المتبقية فيه ، وبقي معمل الزهراني من دون وقود، فيما بدأ العمل على حل المشكلة .