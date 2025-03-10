سلام للمعلمين في عيدهم: لهم علينا ان نعزز اوضاعهم ونحفظ كرامتهم

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "إكس": "تحيّة تقدير و عرفان الى كل معلم في عيده اليوم. هم وهنّ منارة اولادنا، وكل الأمل معقود عليهم لإعادة بناء ما تهدم من قيم وانقطع من أوصال في مجتمعنا. فلهم علينا ان نعزز اوضاعهم ونحفظ كرامتهم. كل عام وأنتم بخير. وشكراً لكل من علّمني حرفاً".

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