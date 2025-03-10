بسبب تسرب مادة المازوت على جسر الكولا.. تحذير من غرفة التحكم المروري

طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على منصة "إكس"، من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الكولا في اتجاه نفق سليم سلام، بسبب تسرب مادة المازوت، مشيرة الى ان حركة المرور كثيفة في المحلة والعمل جار للمعالجة.

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