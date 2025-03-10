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لبنان

بسبب تسرب مادة المازوت على جسر الكولا.. تحذير من غرفة التحكم المروري

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:24
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طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على منصة "إكس"، من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الكولا في اتجاه نفق سليم سلام، بسبب تسرب مادة المازوت، مشيرة الى ان حركة المرور كثيفة في المحلة والعمل جار للمعالجة.
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