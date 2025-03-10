المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تدعي على شخص لاقامته مخيم للنازحين في بر الياس

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تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع، وذلك في اطار جهود المصلحة للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة اقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني.وفي هذا الاطار، ادعت المصلحة على موسى الهندي لاقامته مخيم للنازحين على العقارات العائدة له في منطقة بر الياس العقارية.