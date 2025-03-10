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لبنان

برق ورعد ورياح ناشطة... اليكم طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:30
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طقس متقلب يسيطرعلى لبنان خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مما يؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة ويستمر حتى مساء اليوم ثم يتحول الى مستقر بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء حيث ستسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع، والتي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل.
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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و٢٢، طرابلس بين ١١ و٢٠ وزحلة بين ٦ و١٧ درجة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في البقاع والجنوب، وتشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس تدريجياً.
الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.
الأربعاء: مشمس إجمالاً مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ٣ درجات) كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية.
الخميس: مشمس اجمالاً مع رطوبة منخفضة و ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال٤ درجات) خلال النهار وتبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة
الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س.
الانقشاع: متوسط إلى سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٧٥ %.

حال البحر: مائج.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA
أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٧
ساعة غروب الشمس: ١٧:٤١
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