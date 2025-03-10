هكذا أثرت أحداث سوريا على طريق بيروت - دمشق

سُجل مؤخراً تراجعٌ ملحوظ في الرحلات بين لبنان وسوريا لاسيما خلال شهري شباط الماضي وآذار الحالي، وذلك بسبب الأحداث الأمنيّة الأخيرة التي حصلت عند الحدود بين البلدين من جهة وفي الداخل السوري من جهةٍ أخرى.

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وتبيّن أنَّ أعداد اللبنانيين المنتقلين إلى سوريا عبر المعابر البريّة الحدوديّة قد تراجعت إلى حدّ كبير نحو المئات بعدما كانت الحدود تشهد دخول الآلاف إلى هناك خلال يوم واحد وتحديداً خلال أيام نهاية الأسبوع.

وأوضحت المصادر أنَّ التوترات الأمنيّة بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تضبط عمليات دخول اللبنانيين إلى سوريا، ساهمت في تقليص اندفاع اللبنانيين للذهاب إلى سوريا خوفاً من حصول عمليات خطف أو إطلاق نار على الطريق بين المصنع ودمشق لاسيما خلال فترات الليل.