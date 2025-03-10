داخل الضاحية.. إجراءات جديدة وهذا ما حصل

عُلم أنَّ "حزب الله" قد كّثف مؤخراً حواجزه الأمنية داخل الضاحية الجنوبيّة لبيروت وعند أطرافها لناحية دوار الكفاءات باتجاه منطقة الليلكي، وذلك لضبط الأمن بشكل أكبر، بعد تزايد الشكاوى عن حصول سرقات وعمليات نشل كثيرة.

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ولاحظ مُواطنون تزايد أعداد تلك الحواجز عند طرقات رئيسية وفرعية لاسيما خلال الليل، ناهيك عن تزايد أعداد العناصر المتجولين على متن دراجات نارية والمخولين التحرُّك فوراً تجاه أي شخص أو سيارة يتم الاشتباه بها.