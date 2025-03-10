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لبنان

باسيل: خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:08
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس":ما الهدف من إشعال الفتنة في سوريا وماذا يبقى من الدين إذا كان عنواناً للقتل؟ سوريا قلب المشرق العربي الحضاري، والحفاظ على نسيجها الإجتماعي مسؤولية الدولة فيها".

وتابع: "ما يجري جريمة فظيعة لا يسمح به أي دين ومسؤولية كل الدول أن توقف حمام الدم.خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد."

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