باسيل: خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد

ما الهدف من إشعال الفتنة في سوريا وماذا يبقى من الدين إذا كان عنواناً للقتل؟ سوريا قلب المشرق العربي الحضاري، والحفاظ على نسيجها الإجتماعي مسؤولية الدولة فيها.
ما يجري جريمة فظيعة لا يسمح به أي دين ومسؤولية كل الدول أن توقف حمام الدم.
خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 10, 2025
ما الهدف من إشعال الفتنة في سوريا وماذا يبقى من الدين إذا كان عنواناً للقتل؟ سوريا قلب المشرق العربي الحضاري، والحفاظ على نسيجها الإجتماعي مسؤولية الدولة فيها.
ما يجري جريمة فظيعة لا يسمح به أي دين ومسؤولية كل الدول أن توقف حمام الدم.
خسارة سوريا المتنوعة خسارة للبنان المتعدد.GB