Advertisement

لبنان

عون عرض مع الوزير متري الأوضاع في الجنوب

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1331372-638772028841404047.jpg
Doc-P-1331372-638772028841404047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في التطورات العامة ولا سيما الأوضاع في الجنوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري في التطورات العامة ولا سيما الأوضاع في الجنوب
lebanon 24
10/03/2025 14:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية : الرئيس جوزاف عون عرض للرئيس السيسي الأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس المتاخمة للحدود وضرورة العمل على انهائه في اسرع وقت واعادة الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل خلال الحرب الأخير
lebanon 24
10/03/2025 14:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع في البلاد والتطورات في الجنوب
lebanon 24
10/03/2025 14:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: تشرفت بلقاء الرئيس عون وتحدثنا عن الأوضاع الراهنة لاسيما في الجنوب
lebanon 24
10/03/2025 14:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الوزير

الأوضاع

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-03-10
08:00 | 2025-03-10
07:45 | 2025-03-10
07:42 | 2025-03-10
07:37 | 2025-03-10
07:30 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24