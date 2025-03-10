Advertisement

لبنان

وقفة احتجاجية لموظفي "تاتش" و"ألفا" اعتراضا على المس بحقوقهم

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1331375-638772030666111516.jpg
Doc-P-1331375-638772030666111516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقام موظفو شركتي "تاتش" و"ألفا" بدعوة من نقابتهم، وقفة احتجاجية أمام مبنيي الشركتين، تاتش في وسط بيروت، وألفا في الدكوانة، اعتراضا على المس بحقوقهم، لا سيما احتجاجا على البند في الموازنة المتعلق بإيقاف الطبابة الصحية. 
Advertisement

وتحدث في الوقفتين النقيب نبيل يوسف ونائبه مارك عون بإسم النقابة والموظفين، معلنين رفضهما القاطع المس بالتأمين الصحي وبأي من الحقوق المكتسبة. 

وأعلنا "أن النقابة تمد اليد لوزير الإتصالات شارل الحاج، الذي أعلن تطلعه الى تطوير القطاع والإستثمار فيه وهو لا يتحمل مسؤولية القرار بل تسلم كرة نار من الحكومة السابقة".

وأكدا "أن الموظفين هم حجر أساس القطاع، فهم ضحوا على امتداد الفترة من كورونا ،ولم يتقوفوا عن العمل وأمنوا استمرارية قطاع الخلوي خلال الحرب ومداخيله، ويجب مكافأتهم على جهودهم وليس معاقبتهم".

كما أكدا أن "الإجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حل للموضوع واتخاذ اللازم من الإجراءات لوقف أي مش لحقوق الموظفين".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-03-10
08:00 | 2025-03-10
07:45 | 2025-03-10
07:42 | 2025-03-10
07:37 | 2025-03-10
07:30 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24