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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع مع بخاري

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:26
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس، السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وكان بحث في تطورات الاوضاع من مخلتف جوانبها.
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السنيورة

الاوضاع

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