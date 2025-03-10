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لبنان

العبسي جدّد رفضه حرمان الكاثوليك من المشاركة في بناء الدولة

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:38
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جدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي خلال استقبال زواره في المقر البطريركي في الربوة، "رفضه القاطع لحرمان أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك من المشاركة في اعادة بناء الدولة عبر المواقع التي شغلوها ويشغلوها لا سيما مديرية الصناعة ومديرية الطرق والمباني وموقع مدير عام تلفزيون لبنان او اي موقع كاثوليكي شاغر او في طور الشغور، فالطائفة تزخر باصحاب الكفاءة والخبرة ونظافة الكف". 
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وفي هذا السياق استقبل العبسي  النائب غسان سكاف وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد ، وتطرق البحث الى الوجود المسيحي في لبنان وسوريا والشرق عموما .

 

سكاف

وبعد اللقاء قال سكاف: "التقيت صاحب الغبطة البطريرك العبسي وتداولنا في الانفجار الدموي الذي حصل في الساحل السوري وما رافقه من مجازر جددت مخاوف الطوائف والمكونات المسيحية وغير المسيحية خصوصا أن غالبية الذين دفعوا حياتهم ثمناً لهذا الاقتتال هم من المدنيين الأبرياء". 

أضاف:"اردنا اليوم أن نرفع الصوت لدعم وتأييد سوريا الدولة المدنية، وسوريا التنوع والتعدد. ومع حرصنا على عدم التدخل في الشأن السوري الذي طالما شكونا من تدخله في الشأن اللبناني، الاّ اننا بحكم الجيرة أصبحنا معنيين بما يحصل من فوضى وقتل في سوريا لأن لبنان لن يكون بمنأى عن تمدّد الفوضى وأكثر ما نخشاه هو أن تزحف تداعيات الاقتتال إلى لبنان. فلبنان لن يستطيع أن ينام على حرير الاستقرار فيما حريق سوريا مستمر في الاندلاع."

ثم استقبل العبسي مدير امن الدولة الاقليمي لمنطقة البقاع العميد نبيل الزوقي. 

ومن زوار العبسي ايضا البروفسور كمال ديب والدكتور طوني وهبه .

 
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