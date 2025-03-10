رجي: الاستقرار في سوريا مهم للاستقرار في لبنان

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شارك وزير الخارجية يوسف رجي في الاجتماع الذي عقد في ألاردن لدول الجوار السوري.جرى البحث باليات عملانية للتعاون في محاربة الارهاب وتهريب المخدرات والسلاح ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.كما عرض المجتمعون لكيفية مساعدة الشعب السوري في اعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.كذلك، اكد رجي ان الاستقرار في سوريا مهم جدا للاستقرار في لبنان وان ثمة ملفات مشتركة مع سوريا تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الارهاب، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بالكلام المشجع وتمنى تنفيذه.