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لبنان

عبدالله بحث مع ياسين في عدد من المواضيع المالية والبرنامج الإصلاحي

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:18
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زار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، حيث جرى نقاش في الأوضاع المالية وبرنامج الوزارة الإصلاحي، ومعالجة مسألة الموازنة التي اقرت بمرسوم، وبعض البنود الواردة فيها.
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