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لبنان

سلام استقبل سفيرة كندا لدى لبنان

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وجرى البحث في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تمولها وتدعمها كندا في لبنان ، اضافة الى المساعدات التي تقدمها الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.  
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سفير البرازيل 

 كما استقبل الرئيس سلام سفير البرازيل لدى لبنان، تارسيزيو كوستا الذي نقل له تهنئة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وجرى استعراض للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين .
وفي المناسبة دعا الرئيس سلام البرازيل للمساهمة باعادة تأهيل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس المدرج على لائحة التراث العالمي ، والذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير،  بما يعود بالمنفعة التنموية والثقافية والاقتصادية والبيئية على مدينة طرابلس والشمال عموما، ويكون رمزا للعلاقات اللبنانية- البرازيلية الوطيدة.
 
 
 
النائب سليمان 

والتقى رئيس الحكومة عضو تكتل " الاعتدال الوطني " النائب محمد سليمان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الحكومة الاوضاع العامة، ومطالب تخص منطقة عكار، و لا سيما اعادة تاهيل المعابر الشرعية مع سوريا لتنظيم حركة دخول وخروج البضائع والافراد حسب الأصول.
 
 



البر والاحسان والجامعة العربية 

وكان الرئيس سلام استقبل رئيس مجلس امناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس امناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري ورئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام ووفد من امناء الجامعة ومن وقف البر  والاحسان.

بعد اللقاء قال الدكتور حوري:"التقينا اليوم أمناء وقف البر والإحسان مع رئيس جامعة بيروت العربية وأعضاء أمناء جامعة بيروت العربية الرئيس نواف سلام وكانت مناسبة للتهنئته  بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ، كما أطلعناه على نشاطات وقف البر والإحسان وجامعة بيروت العربية،  وأبلغنا دولة الرئيس بقرار مجلس أمناء جامعة بيروت العربية بمنحه الدكتوراه الفخرية في الحقوق وهو من هو على المستوى الدبلوماسي والقضائي والوطني وهو صاحب الوقفات المشرفة للبنان وللبنانيين."
 
 
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