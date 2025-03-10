سلام استقبل سفيرة كندا لدى لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وجرى البحث في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تمولها وتدعمها كندا في لبنان ، اضافة الى المساعدات التي تقدمها الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

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سفير البرازيل



كما استقبل الرئيس سلام سفير البرازيل لدى لبنان، تارسيزيو كوستا الذي نقل له تهنئة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وجرى استعراض للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين .

وفي المناسبة دعا الرئيس سلام البرازيل للمساهمة باعادة تأهيل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس المدرج على لائحة التراث العالمي ، والذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، بما يعود بالمنفعة التنموية والثقافية والاقتصادية والبيئية على مدينة طرابلس والشمال عموما، ويكون رمزا للعلاقات اللبنانية- البرازيلية الوطيدة.

النائب سليمان



والتقى رئيس الحكومة عضو تكتل " الاعتدال الوطني " النائب محمد سليمان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الحكومة الاوضاع العامة، ومطالب تخص منطقة عكار، و لا سيما اعادة تاهيل المعابر الشرعية مع سوريا لتنظيم حركة دخول وخروج البضائع والافراد حسب الأصول.