قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية في محال المواد الغذائية واللحوم والخضار والحلويات في نطاق أحياء مدينة النبطية، والنبطية الفوقا، وكفر تبنيت، وكفررمان، وجباع، وكفر فيلا، وبلدتيّ ابل السقي وكوكبا قضاء حاصبيا، حيث تم سحب 8 عينات من محال الحلويات العربية والرمضانية من القشطة البلدية لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم والبكتيريا.

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كما تم الكشف على المواد الاولية في منطقة التحضير للتأكد من النظافة وحسن التوضيب والتبريد وتاريخ الصلاحية.

كذلك، تم الكشف على محال اللحوم والخضار والفاكهة للتأكد من إعلان الأسعار والفواتير وتحليل نسب الأرباح، وقد تم تسطير محضريّ ضبط بحقّ أصحاب ملحمتين في بلدة جباع، لعدم إعلان الأسعار وتخطي نسب الأرباح، ووجهت إنذارات خطية لبعض الباعة بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم على القضاء المختص.