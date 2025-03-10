Advertisement

لبنان

خطف السوريّ على طالب

Lebanon 24
10-03-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1331434-638772112818185946.jpg
Doc-P-1331434-638772112818185946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن خطف السوري علي طالب من داخل الاراضي السورية، وهو يعمل على نقل المازوت إلى الداخل السوريّ.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ طالب من سكان بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، وتجري مفاوضات لإطلاق سراحه.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ملف "داهم" أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
lebanon 24
10/03/2025 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
lebanon 24
10/03/2025 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: الاستقرار في سوريا مهم للاستقرار في لبنان
lebanon 24
10/03/2025 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل إخوتها في "معارك الساحل"... ناشطة سوريّة تكشف ما قاله لها أحمد الشرع
lebanon 24
10/03/2025 14:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

حطف

سوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-03-10
08:00 | 2025-03-10
07:42 | 2025-03-10
07:37 | 2025-03-10
07:30 | 2025-03-10
07:22 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24