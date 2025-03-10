خطف السوريّ على طالب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن خطف السوري علي طالب من داخل الاراضي السورية، وهو يعمل على نقل المازوت إلى الداخل السوريّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طالب من سكان بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، وتجري مفاوضات لإطلاق سراحه.