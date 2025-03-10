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لبنان

بري بحث مع الرئيس سليمان في المستجدات

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.
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