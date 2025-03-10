بري بحث مع الرئيس سليمان في المستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

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