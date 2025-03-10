آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين

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نشر المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر، تقريره عن وضع الطقس في لبنان والمنطقة، ليوميّ الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آذار 2025، وجاء فيه:شهرُ آذار الذي يُعرف بأيامه الباردة والممطرة والمُثلجة، يخرج عن ميزاته الشتوية، ويتّسم بسِمةٍ ربيعية صيفية لهذا الموسم، فبدل أن يعوّض الخسائر في الهطولات، ها هو يزيد "الطين بلّة" ويذهب بتراجع في النِسَب المئوية للمعدلات العامّة الى اقصى حد، وبات الخطر الذي يهدّد صيف اللبنانيين مؤكّداً، وما ينتظرنا من شح الآبار واستمرار شراء صهاريج المياه وأزمة ريّ المزروعات بتكاليف باهظة، سينعكس سلباً على المواطن في الاشهر المقبلة، ناهيك عن وضع المسابح في المناطق الجبلية والبقاعية التي ستعاني من تأمين المياه، فلعنةُ المرتفعات الجوّية التي مرّت خلال الكانونَين ها هي تتكرر في شهر آذار اذ يسيطر المرتفع الشبه مداري على الشرق الاوسط يُسانده المرتفع السيبيري فوق وسط وغرب روسيا، بينما يعبر المنخفض الايسلاندي فوق شمال اوروبا ويجذب نحوه كل المنخفضات الجوية، فيما ينعدم حضورُها فوق تركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين....سوف يساهم نشاط المرتفع الشبه مداري بتعزيز حركة الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط من جهة، والجنوبية من صحراء ليبيا ومصر نحو شرق اوروبا والبحر الاسود من جهة أخرى، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الاربعاء ولمدة اسبوع تقريباً، فتميل الاجواء في لبنان، الى ربيعية جبلاً، وربيعية صيفية ساحلاً وبقاعاً، لتلامس درجات الحرارة خلال الويك اند المقبل 26 درجة تقريباً،ومن المنتظر ان يستمر وضع المرتفع الجوّي فوق المنطقة حتى التاسع عشر من هذا الشهر، على امل ان تعود حركة المنخفضات في الايام العشرة الاخيرة من آذار.