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لبنان

أبي رميا استقبل سفير فيتنام.. وبحث في تفعيل التعاون البرلماني مع لبنان

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:30
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 استقبل النائب سيمون ابي رميا، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين هوى دونج، الذي سيقدم أوراق اعتماده غدا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور قنصل فيتنام الفخري قي لبنان شادي عيسى.
 
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وتم البحث خلال اللقاء في تفعيل التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان، على "بدء العمل للتعاون بين مجلسي النواب عبر خلق لجنتي صداقة نيابية وتعزيز التفاعل البرلماني"، وفق بيان مكتب أبي رميا.
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