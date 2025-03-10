أبي رميا استقبل سفير فيتنام.. وبحث في تفعيل التعاون البرلماني مع لبنان

استقبل النائب سيمون ابي رميا، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين هوى دونج، الذي سيقدم أوراق اعتماده غدا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور قنصل فيتنام الفخري قي لبنان شادي عيسى.

Advertisement

وتم البحث خلال اللقاء في تفعيل التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان، على "بدء العمل للتعاون بين مجلسي النواب عبر خلق لجنتي صداقة نيابية وتعزيز التفاعل البرلماني"، وفق بيان مكتب أبي رميا.