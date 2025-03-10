فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي

Advertisement

أكد النائب علي فياض أن المرحلة الحالية حساسة ومليئة بالمخاطر على المستويين اللبناني والإقليمي. وشدد على التزام "حزب الله" بالقرار 1701 جنوب نهر الليطاني، في حين أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها عبر الغارات الجوية والتعديات على الأراضي اللبنانية.وانتقد فياض خلال احتفال تكريم الشهيد فؤاد حسن شقير، أداء الحكومة اللبنانية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، داعياً إلى مراجعة سياستها والتعامل بواقعية مع التهديدات. كما حذّر من المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا وانعكاساته على المنطقة، مشدداً على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.