Advertisement

لبنان

فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1331452-638772146409268675.png
Doc-P-1331452-638772146409268675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب علي فياض أن المرحلة الحالية حساسة ومليئة بالمخاطر على المستويين اللبناني والإقليمي. وشدد على التزام "حزب الله" بالقرار 1701 جنوب نهر الليطاني، في حين أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها عبر الغارات الجوية والتعديات على الأراضي اللبنانية.  
Advertisement

وانتقد فياض خلال احتفال تكريم الشهيد فؤاد حسن شقير، أداء الحكومة اللبنانية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، داعياً إلى مراجعة سياستها والتعامل بواقعية مع التهديدات. كما حذّر من المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا وانعكاساته على المنطقة، مشدداً على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
10/03/2025 16:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جهاد الصمد من جلسة الثقة: المطلوب التضامن الوطني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار ولا يكون ذلك إلا من خلال وحدة وطنية
lebanon 24
10/03/2025 16:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو متوسط فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
10/03/2025 16:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي مستمر في تنفيذ تفجيرات متعددة ومتواصلة في كفركلا جنوبي لبنان (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
10/03/2025 16:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2025-03-10
10:22 | 2025-03-10
10:20 | 2025-03-10
10:16 | 2025-03-10
09:54 | 2025-03-10
09:43 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24