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لبنان

عون: الإصلاح ومحاربة الفساد هما أساس بناء لبنان الجديد

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:48
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أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفدين من الرهبنة الأنطونية وجامعة سيدة اللويزة، أن الإصلاح ومحاربة الفساد هما أساس بناء لبنان الجديد. وشدد على ضرورة الخروج من الانقسامات الطائفية والحزبية والتركيز على المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية وجود قضاء نزيه وعادل.  
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وأشاد الرئيس عون بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات التعليمية، معتبرًا أن الاستثمار في العلم هو الثروة الحقيقية للبنان، وأن الخريجين اللبنانيين يرفعون اسم وطنهم عاليًا في الخارج. كما أكد أن إعادة بناء لبنان ليست مستحيلة في ظل وجود أشخاص أكفاء ومؤسسات تعليمية رائدة.  

كما التقى الرئيس عون نائب رئيس الحكومة طارق متري، وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، حيث تم بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. واستقبل أيضًا رئيس جمعية "سانت إيجيديو" الذي دعاه لحضور لقاء دولي للسلام في روما.
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