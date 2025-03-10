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لبنان

لقاءات لـ بايراقداريان لدعم قطاع الشباب والرياضة في لبنان

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:00
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة، نورا بايراقداريان، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان، الذي هنأها بتولي مهامها، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنظيم أنشطة مشتركة.  

كما التقت الوزيرة رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، المهندس أحمد دنش، الذي عرض أوضاع اللعبة والصعوبات التي تواجهها، خصوصًا بعد الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية جراء العدوان الإسرائيلي.  
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واستقبلت أيضًا رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب، أحمد رمضان، الذي أكد أهمية التعاون لتعزيز قطاع الشباب والسياحة الشبابية والتنمية الاجتماعية والريفية.  

وفي لقاء آخر، بحثت مع رئيس الاتحاد اللبناني للسباحة، طوني نصّار، التحديات التي تواجه اللعبة، خاصة علاقتها مع الاتحاد الدولي.  

كما التقت المنسق الوطني للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، حيث ناقشا ضرورة إنجاز التقرير الوطني السنوي ومعالجة مسألة تأخر إرسال عينات المنشطات إلى المختبرات الخارجية.
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