بعد سنوات من النضال.. القضاء ينصف زياد عيتاني

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أكدت "المفكرة القانونية" في بيانها أن قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي تعرّض لتلفيق تهمة العمالة لإسرائيل، تعدّ من أبرز الأمثلة على الاختلال العميق في النظام اللبناني وانهيار المعايير المهنية، لا سيما في المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية.وأشار البيان إلى أنه، بعد مرور سبع سنوات على هذه المظلَمة، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يُثبت مسؤولية الدولة عن هذه القضية، ما يمهّد الطريق لإصلاحات مستقبلية ضرورية. وأوضح أن هذا القرار جاء ثمرة إصرار عيتاني على تحقيق العدالة، سواء عبر السعي إلى إنصافه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أو عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.