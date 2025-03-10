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لبنان

لبحث الإصلاحات والشفافية المالية.. اجتماعات تقنية بين "المالية" و"النقد الدولي"

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:43
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أعلنت وزارة المالية، أن سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة تُعقد اليوم الاثنين وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء بين مدراء الوزارة وخبرائها، وخبراء صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن هذه الاجتماعات، رغم كونها استكمالاً للقاءات الدورية بين الطرفين، تكتسب أهمية خاصة لكونها تُمثل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي يزور بعثته لبنان برئاسة أرنيستو ريغا، بهدف التوصل إلى خلاصات وتوصيات بشأن الملفات المطروحة، تمهيدًا لاتفاق جديد.
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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وتحقيق إصلاحات مالية شاملة. ولفتت إلى أن المناقشات تتركز حول الأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، وملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك.

وبيّنت الوزارة أن تقييم الأداء المالي يشمل مراجعة الإيرادات والنفقات، ودراسة السلف المقدمة من الخزينة ومدى تغطيتها، إلى جانب التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة. كما ستبحث الاجتماعات في التوقعات المالية ومصادر التمويل، وتأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات لموازنة عام 2026، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتحديد آليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.

وفيما يخص الدين العام، أوضحت الوزارة أنه سيتم استعراض وضع الدين العام، وتحليل البيانات السابقة، وخدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، إلى جانب مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة.

أما في ما يتعلق بالواردات والجمارك، فستتناول الاجتماعات جهود تعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق الحالية والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم المرتبطة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي، والتقدم في الإصلاحات القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، وتأثير التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي.

في سياق آخر، التقى وزير المالية ياسين جابر رئيس المكتب المقيم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث تناول البحث المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان، خاصة في القطاع الخاص وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات العامة.

كما استقبل الوزير جابر سفير الأردن في لبنان، حيث تم التطرق إلى التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي الإطار ذاته، التقى الوزير جابر النائبين بلال عبد الله وغادة أيوب، حيث تم البحث في قضايا اقتصادية ومالية ذات صلة بالوضع الراهن.






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