19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان: وحدة لبنان وبيروت خط أحمر
Lebanon 24
10-03-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي لجمعيتي بيروت للتنمية وإمكان، أن شهر رمضان يحمل في طياته معاني الرحمة والتسامح والتكافل الاجتماعي، وهي القيم التي تعكس حقيقة لبنان وتاريخه.
Advertisement
وشدد دريان على أن وحدة لبنان وبيروت خط أحمر، مؤكدًا أن أي محاولة لضرب العيش المشترك أو العبث بأمن البلاد لن يُسمح بها، وأن بيروت ستبقى مدينة موحدة لجميع أبنائها. ورفض أي طروحات تقسيمية للعاصمة، مشددًا على أن مجلسها البلدي يجب أن يعكس تنوعها، لا أن يكون حكرًا على فئة واحدة.
كما أشاد بالدور الوطني الذي لعبه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحفاظ على وحدة بيروت، مشيرًا إلى أن الرئيس سعد الحريري استمر في هذا النهج، وكان دائمًا داعمًا للحفاظ على العيش المشترك والتنوع في العاصمة.
وفيما يخص الانتخابات البلدية، أكد دريان ضرورة إجرائها في موعدها، مشيرًا إلى أن لبنان عانى كثيرًا من الفراغ في مؤسساته، والآن بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يجب استعادة العمل المؤسسي في الدولة.
أما بشأن التحديات الأمنية والتهديدات الإسرائيلية، فقد شدد دريان على أن لبنان لا يزال عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، وأن الوحدة الوطنية تبقى الدرع الحقيقي في مواجهة أي خطر خارجي.
واختتم دريان كلمته بالتأكيد على أهمية إعادة بيروت إلى دورها الريادي، مشيدًا بجهود جمعيتي بيروت للتنمية وإمكان في خدمة المجتمع، متمنيًا استمرار هذه المبادرات لما فيه خير لبنان.
مواضيع ذات صلة
الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها
Lebanon 24
الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها
10/03/2025 16:59:25
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مسؤولا مركزيا في وحدة بناء القوة في حزب الله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مسؤولا مركزيا في وحدة بناء القوة في حزب الله
10/03/2025 16:59:25
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري يشدد على وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
الرئيس السوري يشدد على وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة
10/03/2025 16:59:25
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: بحثت مع لافروف ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا
Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: بحثت مع لافروف ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا
10/03/2025 16:59:25
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان للجيش عن فقدان الإتصال بأحد العسكريين... هذا ما كشفه
Lebanon 24
بيان للجيش عن فقدان الإتصال بأحد العسكريين... هذا ما كشفه
10:26 | 2025-03-10
10/03/2025 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا... إنهيار سقف مبنى وإصابة عاملين
Lebanon 24
في زغرتا... إنهيار سقف مبنى وإصابة عاملين
10:22 | 2025-03-10
10/03/2025 10:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار
Lebanon 24
إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار
10:20 | 2025-03-10
10/03/2025 10:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة نيابية تدرس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامي الشامل
Lebanon 24
لجنة نيابية تدرس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامي الشامل
10:16 | 2025-03-10
10/03/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبحث الإصلاحات والشفافية المالية.. اجتماعات تقنية بين "المالية" و"النقد الدولي"
Lebanon 24
لبحث الإصلاحات والشفافية المالية.. اجتماعات تقنية بين "المالية" و"النقد الدولي"
09:43 | 2025-03-10
10/03/2025 09:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
00:33 | 2025-03-10
10/03/2025 12:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
13:00 | 2025-03-09
09/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
06:06 | 2025-03-10
10/03/2025 06:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:26 | 2025-03-10
بيان للجيش عن فقدان الإتصال بأحد العسكريين... هذا ما كشفه
10:22 | 2025-03-10
في زغرتا... إنهيار سقف مبنى وإصابة عاملين
10:20 | 2025-03-10
إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار
10:16 | 2025-03-10
لجنة نيابية تدرس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامي الشامل
09:43 | 2025-03-10
لبحث الإصلاحات والشفافية المالية.. اجتماعات تقنية بين "المالية" و"النقد الدولي"
09:42 | 2025-03-10
بعد سنوات من النضال.. القضاء ينصف زياد عيتاني
فيديو
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 16:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24