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لبنان

إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار

Lebanon 24
10-03-2025 | 10:20
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أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرارًا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. وأعاد الحجار الأمور إلى ما كانت عليه، حيث استُؤنف التعاون مع المحقق العدلي في هذا الملف.
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