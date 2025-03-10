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لبنان

في زغرتا... إنهيار سقف مبنى وإصابة عاملين

Lebanon 24
10-03-2025 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنهيار سقف مبنى قيد الإنشاء في منطقة كرم سده - زغرتا، ما أسفر عن إصابة عاملين إثنين.


وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
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