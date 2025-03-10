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لبنان

ظاهرة بائعات الهوى تهدد مدينة صور: توقيف فتاتين بعد توجيه القضاء

Lebanon 24
10-03-2025 | 11:02
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بعد زيارة إحدى الجمعيات الأهلية في مدينة صور، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وتقديم اخبار في موضوع انتشار ظاهرة بائعات الهوى في مدينة صور بالتحديد محلة الكورنيش البحري الغربي، أصدر القاضي رمضان توجيهاته لقمع هذه الظاهرة. وعلى إثر ذلك، قامت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب بتوقيف فتاتين في المنطقة المذكورة، وتم تسليمهما إلى فصيلة درك صور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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