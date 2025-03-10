ظاهرة بائعات الهوى تهدد مدينة صور: توقيف فتاتين بعد توجيه القضاء

بعد زيارة إحدى الجمعيات الأهلية في صور، النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف وتقديم اخبار في موضوع انتشار ظاهرة بائعات في صور بالتحديد محلة الكورنيش الغربي، أصدر توجيهاته لقمع هذه الظاهرة. وعلى إثر ذلك، قامت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب بتوقيف فتاتين في المنطقة المذكورة، وتم تسليمهما إلى فصيلة درك صور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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